Поражение или победа: почему Загитовой все равно

Алина Загитова пока без шансов проигрывает новому поколению учениц Этери Тутберидзе , а сама наставница больше не сопровождает ее на каждом турнире, как это было в прошлом сезоне. Однако фигуристка совершенно не переживает по этому поводу и выглядит раскрепощенной, как никогда. «Газета.Ru» объясняет, почему время медальных подвигов Загитовой уходит, но от этого никому не грустно.

Время прошло

Алина Загитова выступила пока лишь на двух официальных стартах в этом сезоне — челленджере Japan Open и этапе Гран-при в Гренобле. Оба турнира она проиграла молодому поколению учениц Этери Тутберидзе: в Японии сильнее оказалась Александра Трусова , а во Франции — Алена Косторная

При этом сама олимпийская чемпионка точно не стала хуже по сравнению с прошлыми сезонами.

У нее прекрасные программы, которые она теперь стала передавать с еще большей осознанностью, стабильные тройные прыжки, получающие солидные прибавки за качество исполнения, и все такой же впечатляющий коронный каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который обычно приносит около 13 баллов.

Загитова делает все правильно, но этого уже недостаточно. Новое поколение фигуристок с более сложным контентом сметает победительницу Пхенчхана-2018 с такой быстротой, что даже сложно представить, что всего полтора года назад она была безусловно сильнейшей на планете и забирала самый престижный титул фигурного катания в соперничестве с Евгенией Медведевой

Но что можно сделать против четырех четверных прыжков Трусовой, из которых два — в каскаде? Как бороться с двумя четверными лутцами Анны Щербаковой в произвольной программе? Как обойти три акселя в три с половиной оборота в исполнении Косторной?

Без таких же элементов ультра-си — абсолютно никак.

Молодежь наступает

Тем временем Этери Тутберидзе уже вовсю занимается выведением в топ следующего поколения своих учениц.

«С тремя справились», — написала наставница в Instagram после турнира во Франции. Напомним, на трех прошедших этапах Гран-при первые места доставались ее подопечным — Трусовой, Щербаковой и Косторной.

Придерживать талантливую молодежь и уделять больше внимания признанным чемпионам — абсолютно не стиль Тутберидзе.

Этот тренер может быть жестким, но ровное отношение ко всем выдерживает неукоснительно.

«Когда ты сошел с подиума, ты никто. Ты должен доказать все на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», — объясняла наставница свою философию в программе «Познер».

В этом сезоне Тутберидзе приехала лично поддержать на соревнованиях только Щербакову во время Гран-при в Лас-Вегасе. Загитова, Трусова, Косторная, а также талантливые юниорки Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых — все выступали без присутствия своей основной наставницы.

Да и Лас-Вегас Тутберидзе посетила, скорее потому, что это была отличная возможность встретиться с ее дочерью — Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду и тренируется в США.

Так что в целом тренер не отдает очевидного предпочтения никому из своих учениц, и технический прогресс кого-либо из них замедлять явно не собирается.

Только по ходу этого сезона Щербаковой вместо одного четверного лутца включили в произвольную сразу два. Трусовой тоже усложнили контент, доведя количество квадов до четырех. Косторную заставили прыгать три тройных акселя, хотя она еще в начале сезона не желала разучивать этот прыжок.

Каждый такой прорыв все больше отдаляет Загитову от возможного попадания в сборную. Но в группе Тутберидзе всех подстегивают к развитию без каких-либо сантиментов и оглядок на уходящих в прошлое чемпионок.

Неужели совсем ничего нельзя поделать?

Конечно, в теории можно пробовать изучить четверной прыжок, чтобы навязать какую-то конкуренцию золотому трио.

Еще в декабре прошлого года в сети появлялась запись четверного флипа в исполнении Загитовой на «удочке».

Это говорит о том, что тренерский штаб уже задумывался об усилении технического арсенала Алины, однако по какой-то причине оставил эту затею.

«Чтобы начать исполнять четверные, для начала мне нужно много всего сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, если не больше», — объясняла фигуристка недавно в интервью ТАСС.

Но если всерьез заняться подготовкой своего тела, то в группе Тутберидзе все возможно. Возраст Загитовой еще позволяет разучить что-то новое — ей всего 17 лет. Для сравнения: Косторная восстановила триксель в 16, а квадисткам Трусовой и Щербаковой по 15 лет, но это не такая уж огромная разница.

Однако нужны ли самой Алине все эти истязания тела, жесткая весогонка и многочисленные падения при разучивании четверных? Это большой вопрос.

«С чего мне вообще расстраиваться?»

Может показаться странным, что Загитова спокойно тренируется в компании сразу трех прямых конкуренток, каждый день наблюдая за четверными прыжками и понимая, что, скорее всего, именно они не дадут ей пробиться в сборную на чемпионат Европы и мира.

Однако девушка уже в самом начале сезона объявила о своем новом подходе к соревнованиям — кататься в удовольствие. И тренерский штаб такое отношение полностью поддержал.

«Знаете, после Олимпиады я была уставшей, но заставляла себя тренироваться. Сейчас я этого не делаю, и мои тренеры меня не заставляют. Они говорят: «Хочешь — занимайся». И все»,

— рассказывала спортсменка в интервью РИА «Новости».

После поражения на этапе Гран-при во Франции Загитова даже в шутку возмутилась тем, что некоторые люди пытались ее утешить:

«С чего мне вообще расстраиваться? Я ведь 150 раз уже говорила, что место для меня не важно. Это вообще не стимул для меня сейчас».

И, говоря это, Загитова нисколько не лукавила. Она выиграла все возможные турниры, и теперь ей в хорошем смысле по барабану на всю эту медальную суету.

Соревновательные нервы, падения и борьба за пьедестал для нее теперь не более чем приятный адреналин, который добавляет вкуса к жизни.

Так что да — время Загитовой уходит. Но уходит оно красиво и умиротворенно — так же, как в ее новом показательном номере про жизнь, смерть и перерождение.