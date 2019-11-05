Паралимпиец пытался сорвать выступление Косторной 

Выступление победительницы этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции Алены Косторной пытались сорвать. Об этом сообщает телеграм-канал LifeShot.
Еще в Москве 16-летняя ученица Этери Тутберидзе получала анонимные сообщения, в которых неизвестный угрожал взорвать отель, в котором она собиралась остановиться во Франции.
На ледовой арене, где прошел этап Гран-При, также получили сообщения о минировании.
Французские спецслужбы вычислили злоумышленника: им оказался 56-летний велогонщик-паралимпиец Вадим Веслополов. В соцсетях он размещал снимки Алены Косторной и фотографировался с ее изображениями.
Интерпол Франции передал информация о Веслополове российским спецлужбам.