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Тотьмянина вышла на лед со швами и в синяках 

Рамблер 2 часа назад
Тотьмянина вышла на лед со швами и в синяках
Фото: ТАСС
Фигуристка Татьяна Тотьмянина в беседе с корреспондентом Starhit рассказала, как ей далось первое выступление после удаления желчного пузыря. Спортсменка подчеркивает, что до сих пор чувствует себя «не очень», поскольку после хирургического вмешательства прошло всего две недели.
Ранее у Тотьмяниной медики нашли в желчном пузыре опухоль, которую решили удалить. В октябре спортсменке была сделана операция. Ещё до неё фигуристка уже знала, когда выйдет на лёд.
Речь идёт о совместном с Максимом Марининым номере в рамках юбилейного шоу Игоря Крутого. Пара исполнила танец под песню «Russian Fairy Tale». Тотьмянина подчеркнула, что выступление далось ей нелегко.
«Самочувствие у меня и правда не очень. Все-таки всего две недели прошло после операции. Было много вопросов — у меня до сих пор синяки после операции, не сняты швы и торчат нитки», — цитирует издание слова спортсменки.
При этом фигуристка подчеркнула, что не могла проигнорировать своё участие в шоу, поскольку была заранее заявлена в концерте. По ее словам, она приняла решение выйти на лёд, расценив это как «единственную возможность выступить с такими великими людьми».
Тотьмянина подчеркнула, что в ноябре ее ждёт ещё пара выступлений, после чего она планирует взять паузу.
«На сегодняшний день я так устала от болячек, что мне хочется отдыха и спокойствия. Хотя, может быть, через пару месяцев, когда все заживет, я буду думать по-другому», — заявила фигуристка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Сети раскритиковали выступление на льду мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышёва в рамках спектакля «Руслан и Людмила». По словам поклонников, спортсмен своим непрофессионализмом.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Фигурное катание , Максим Маринин , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Татьяна Тотьмянина , StarHit
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