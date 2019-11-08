Туктамышева объяснила ошибку на тройном акселе 

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила свою ошибку на тройном акселе во время короткой программы на этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.
Прыжковый элемент спортсменка, которая тренируется у российского специалиста Алексея Мишина, поставила первым, докрутила его, но упала при приземлении. Ошибка на прыжке не позволила Туктамышевой войти в тройку лидеров, она стала четвертой.
"Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки", — объяснила фигуристка.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова лидирует после короткой программы в Китае.