Туктамышева объяснила ошибку на тройном акселе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила свою ошибку на тройном акселе во время короткой программы на этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.

Прыжковый элемент спортсменка, которая тренируется у российского специалиста Алексея Мишина , поставила первым, докрутила его, но упала при приземлении. Ошибка на прыжке не позволила Туктамышевой войти в тройку лидеров, она стала четвертой.

"Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки", — объяснила фигуристка.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.