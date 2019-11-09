Тарасова объяснила падение Туктамышевой 

Мэтр отечественного фигурного катания Татьяна Тарасова прокомментировала падение россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае. По словам Заслуженного тренера СССР, к исполнению тройного акселя в короткой программе спортсменка подошла на слишком высокой скорости.
Мне кажется, что она набрала большую скорость, чем обычно. Зашла на аксель не под тем углом.
Мне и в голову не могло прийти, что она сорвёт аксель. Как же жаль, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
При этом она отметила, что Туктамышева подтянула свою программу и выступала более эмоционально, чем раньше.
Ранее News.ru сообщал, что лидерство после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при в китайском Чунцине захватила российская фигуристка Анна Щербакова. Россиянка получила за своё выступление 73,51 балла. Елизавета Туктамышева занимает четвёртое место (65,57), а Софья Самодурова — пятое (63,99). Фигуристки продемонстрируют произвольную программу 9 ноября.