Тарасова раскритиковала судей за Щербакову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство оценками российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на Гран-при в Китае, передает РИА "Новости".
Россиянка набрала 226,04 балла по сумме двух программ и заняла первое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
"В лутце недокрут? Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Ранее тренер Алексей Мишин высказался о баллах Елизаветы Туктамышевой.