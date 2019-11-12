«Беспринципный мальчуган»: Ягудин о конфликте с Плющенко

Ягудин объяснил суть конфликта с Плющенко

Ягудин отметил, что речь идёт о его выступлении на катке, который арендовала академия Плющенко.

«Меня несколько раз пригласили на корпоратив выступить с двумя номерами. Я знаю, что там есть Академия Жени Плющенко, и я спросил: «Это его каток или нет?». Мне сказали: «Нет, он такой же арендатор, как и мы», — отметил фигурист.

После того, как Ягудин отработал заказ, Плющенко опубликовал гневный пост в соцсети, снабдив его хэштегами «Беспринципный мальчуган», «Незваный гость», «Это же надо так любить деньги». Впоследствии муж Яны Рудковской также заявил, что стал «полюбливать» коллегу, однако, что значит это высказывание, Ягудину до сих пор не удалось узнать.

При этом спортсмен заявил, что признает Плющенко гением в области спорта высших достижений, и спорить с ним не собирается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ягудин резко ответил фанатам, которые раскритиковали его за празднование Хэллоуина. Фигурист отметил, что не верит ни в бога, ни в нечистую силу, а праздник устроил специально для детей. При этом спортсмен подчеркнул, что до мнения критиков ему нет дела.