Олимпийского чемпиона Ягудина рассмешили православные традиции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал о том, что некоторые православные традиции у него вызывают смех. Об этом сообщает "Мир".

По его словам, его забавляют рассуждения о мироточащих иконах; свечках, которые прихожане ставят в храмах; праздновании Пасхи и мольбе в адрес непонятно кого.

Также он вспомнил эпизод из своей карьеры, когда на Олимпиаде у него на шее висел крестик.

"Мне иногда говорят, что в Солт-Лейк Сити я целовал лед и крестился. Посмотрите запись — я даже не знаю, в какую сторону это нужно делать", — сказал Ягудин.