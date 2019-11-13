Муж Заворотнюк собрался работать все праздники

Загитова сделала заявление на вручении премии журнала «Glamour», где она была признана «спортсменкой года». Фигуристка подчеркнула, что к репетициям «Спящей красавицы» она, как и другие спортсмены, приступит в начале декабря. По словам Загитовой, ей лестно будет оказаться с прославленными фигуристами на одном льду.

Ранее, как сообщал «Рамблер», друзья Петра Чернышева рассказали, что фигуристу сейчас надо «зарабатывать огромные деньги на спасение жены». При этом спортсмен, кроме работы в «Аленьком цветочке» и «Спящей красавице», «подписался» на участие еще в нескольких проектах в декабре. По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.

Впрочем, фанаты Чернышева полагают, что такая загруженность сказывается на качестве представления. Недавно поклонники раскритиковали его выступление на льду в рамках шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». По словам критиков, спортсмен растренирован и поражает зрителей своим непрофессионализмом.