Полное превосходство. Россияне лидируют на Гран-при

Полное превосходство. Российские фигуристы лидируют во всех видах на Гран-при в Москве

Московский этап серии Гран-при, стартовавший на льду "Мегаспорта", продемонстрировал миру фигурного катания абсолютное доминирование россиян во всех видах программ. В женском одиночном катании первой идет Евгения Медведева, второй — Александра Трусова, в мужском одиночном катании первые три места занимают Александр Самарин, Дмитрий Алиев и дебютант турнира Макар Игнатов. В соревнованиях пар в лидерах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Евгения Медведева, казалось бы, уже распрощавшаяся с шансом на попадание в финал серии после не самого удачного выступления на этапе в Канаде с итоговым пятым местом, смогла без ошибок справиться с прокатом и обойти на старте вундеркинда четверных прыжков Александру Трусову. Медведева получила за свой прокат 76,93 баллов, Трусова — 74,21, американка Мэрайя Белл, идущая третьей, — 67,11.

В случае победы на московском этапе серии серебряный призер Игр в Пхёнчхане Медведева может попасть в финал Гран-при в Турине, однако многое будет зависеть от итогового расположения спортсменок по окончании шестого этапа серии в японском Саппоро. Усложняет задачу и контент основной соперницы Медведевой по московскому этапу Трусовой — у той в произвольной программе заявлены сразу четыре прыжка в четыре оборота.

Строить догадки, справится ли Трусова со своей задачей в субботу, сложно — ее короткая программа увенчалась как мелкими ошибками, так и совсем нехарактерными. Спортсменка упала еще до старта программы — оценки за это не снижают, однако это, безусловно, сказалось на настрое россиянки. Каким был эффект, сказать трудно, но сама Трусова в беседе с журналистами отметила — оплошность ее рассмешила и даже помогла собраться с мыслями: "Мне стало весело — это даже помогло".

Еще до старта этапа в Москве тренер Медведевой Брайан Орсер в разговоре с ТАСС высказал предположение, что спортсменка находится в своей наилучшей форме. Этот же тезис продублировала в Москве и сама фигуристка: "Я сейчас в лучшей форме за те полтора года, что мы работаем с Брайаном".

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов, комментируя выступление Медведевой, сказал — она пришла во взрослое катание, она борется, и делает то, что любит: "Прийти в женское одиночное настоящее катание и быть в нем на высочайшем уровне — это большая победа, и в этом есть большая правильность. Есть истории, читая которые, не хочется закрывать книгу".

Самарин и Алиев напомнили о временах Плющенко и Ягудина

Два российских фигуриста — Александр Самарин и Дмитрий Алиев изначально должны были стать фаворитами домашнего этапа. За них говорили и сложность технического контента, и солидный темп, набранный ими по ходу сезона. Самарин был вторым на этапе серии в Гренобле, Алиев — третьим на этапе в Лас-Вегасе. Приятным бонусом стало и третье место дебютанта турнира — Макара Игнатова.

Самарин, несмотря на победу в короткой программе, предпочел воздержаться от громких слов, поблагодарив за поддержку болельщиков. Алиев своим прокатом доволен, хотя и не обошелся без недочетов: "Но в целом удовлетворен прокатом. Хотел раскрыться в дорожке, показать программу ярче и искреннее, но не получилось".

Соревнования пар в короткой программе были примечательны сразу по двум пунктам. Во-первых, на лед "Мегаспорта" после долгого перерыва в карьере с новым партнером Андреем Новоселовым вышла олимпийская чемпионка Сочи Ксения Столбова. И не просто вышла — с первого захода пара смогла подняться на промежуточное третье место.

"Я просто счастлива кататься, — сказала Столбова после проката. — Ощущения такие, что возвращаешься после долгой поездки домой — тут знакомое тепло, уют, запахи, я даже не ожидала такого".

Во-вторых, московский этап подарил столичному зрителю очередную серию противостояния сильнейших российских пар: Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Ранее фигуристы уже встречались на этапе в Канаде, где сильнее были Бойкова и Козловский.

На разминке перед короткой программой Козловский допустил необъяснимое падение, в результате которого сильно ударился о борт. После этого фигуристу пришлось потратить немало времени, чтобы прийти в себя. Однако в самом прокате пара выглядела практически безупречно и заслуженно захватила промежуточное лидерство. Прокат Тарасовой и Морозова безукоризненным не получился, из-за чего им не удалось подняться выше второго места.

Тамара Москвина, тренер Бойковой и Козловского, в беседе с ТАСС лаконично прокомментировала лидерство своей пары: "Путь к лидерству очень долгий, и мы посмотрим, как по нему пойдем. У всех есть шансы, но надо дождаться, как они будут реализовываться".

"Улучшаться можно бесконечно"

Фавориты московского этапа в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов ожидания оправдали — они не только заняли первое место в короткой программе, но и в очередной раз улучшили свой личный рекорд в ритм-танце (86,09). Несмотря на это, фигуристы считают, что им пока не удалось показать свой максимум:

"Улучшаться можно бесконечно, и это сто процентов не наш предел, — сказал Кацалапов. — Будем работать дальше — сейчас выдохнем и будем готовиться к произвольной [программе]".

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает промежуточное лидерство россиян совершенно заслуженным: "Вика с Никитой катались лучше, чем раньше, особенно Никита, который сегодня полностью отпустил эмоции. Над чем еще стоит поработать, так это над финстепом — но это уже нюансы".

Заключительный день соревнований стартует 16 ноября в 13:30 произвольной программой у мужчин. В 15:40 на лед выйдут танцевальные дуэты, в 17:30 — женщины. Завершат программу соревнований спортивные пары (19:45). Показательные выступления на московском этапе пройдут в воскресенье.