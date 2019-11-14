За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда

Семья Плющенко посулила полтора миллиона за выдачу угрожавших сыну сектантов

Продюсер Яна Рудковская объявила награду за предоставление данных об авторах смертельных угроз в адрес ее сына Александра Плющенко . Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская заявила, что выплатит полтора миллиона рублей тем, кто предоставит информацию об угрожавших ее сыну пользователях. Продюсер гарантировала анонимность человеку, который ей поможет.

13 ноября стало известно, что в Instagram в адрес шестилетнего ребенка начали поступать угрозы расправы. Тогда супруги обратились за помощью в правоохранительные органы . Позже Рудковская прокомментировала произошедшее, назвав авторов угроз сектантами.