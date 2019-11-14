Авербух оценил шансы Медведевой на этапе Гран-при в Москве

«Весь опыт в нынешнем сезоне разбивается о четверные прыжки. Медведевой надо кататься максимально чисто, быть уверенной. Правильно Орсер говорит, что она в хорошей форме. Видно, что Женя проделала колоссальную работу и готова к сезону очень здорово», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Этап в Москве пройдёт с 15 по 17 ноября. На Skate Canada, который являлся предыдущим этапом для Медведевой, спортсменка заняла пятое место, допустив падение в короткой программе.

Ранее фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами.