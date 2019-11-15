Трусова посмеялась над своей ошибкой на Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей стало легче выступать после ошибки во время короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве. По итогам проката Трусова набрала 74,21 баллов.
Мне было очень волнительно выступать здесь, как и на любых других соревнованиях. Это моё первое выступление в «Мегаспорте», но я каталась здесь на показательных выступлениях. Очень приятна поддержка публики. Я оступилась перед началось своего проката, но я не знаю, как так вышло. Но из-за этой небольшой неурядицы часть напряжение ушло, мы все над этим казусом посмеялись, — сказала Трусова журналистам.
Уроженка Москвы Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, надеется войти в пятёрку лучших фигуристок в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве, писал News.ru.