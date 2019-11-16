Медведева сравнила себя с Загитовой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как относится к своим выступлениям.

Напомним, что сегодня, 16 ноября в Москве прошел пятый этап Гран-при России. Медведева чисто откатала произвольную программу, однако стала второй из-за недостатка элементов ультра-си.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

"Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо", — приводит слова фигуристки корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.

Ранее сообщалось, что фигуристка выступила на Гран-при России ради ушедшего накануне близкого.