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Медведева описала свой кошмар 

Lenta.ru 1 час назад
Медведева описала свой кошмар
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что после Олимпийских игр 2018 года ее преследует страх получить травму. Слова спортсменки приводит ТАСС.
«Это теперь останется со мной навсегда», — поделилась спортсменка.
Одним из своих самых страшных кошмаров она назвала травму, после которой у нее не получится восстановиться. При этом сейчас, по словам Медведевой, она живет, слушая свое тело, а после старых травм ей удалось восстановиться.
16 ноября фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной ее обошла 15-летняя Александра Трусова, исполнившая три четверных прыжка.
Медведева за два месяца до старта Игр в Пхенчхане получила травму и рисковала пропустить соревнования, однако успела восстановиться. В итоге на Олимпиаде она заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александра Трусова , ИТАР-ТАСС
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