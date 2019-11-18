Рудковская пресекла слухи об изменах Плющенко

В своем Telegram-канале она заявила, что раньше подала бы в суд на издание, распространившее информацию о встречах Плющенко с моделью из Санкт-Петербурга.

"А сейчас, когда идет наше реалити-шоу, пусть пишут… пока. Может, как-нибудь и до них руки дойдут. Я не злопамятная, но память у меня хорошая", — пригрозила Рудковская

Она также предположила, что слухи могли стать местью журналистов из-за отказа Рудковской давать интервью.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко состоят в браке с 2009 года. Воспитывают общего сына Сашу.