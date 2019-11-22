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Туктамышева раскрыла заработки фигуристов 

Рамблер + ещё 16 2 часа назад
Туктамышева рассказала о заработках на льду
Фото: Xue Yubin/XinHua/Global Look Press
Фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью авторам YouTube-канала «Всему Головин» рассказала, сколько получают российские спортсмены за победу, одержанную на международных соревнованиях. По ее словам, суммы исчисляют десятками тысяч долларов.
«В спорте есть зарплата. Если занимаешь призовые места, то идут хорошие деньги. Но если ты пролетаешь мимо них, то живешь на 50–60 тыс. (рублей) в месяц», — заявила спортсменка.
Туктамышева отметила, что за победу в чемпионате мира победителю выплачивается 50 тысяч долларов, за победу в чемпионате Европы — 20 тысяч. Солидные гонорары достаются призерам турниров в рамках мирового Гран-при: золото оценивается в 18 тысяч долларов, серебро — в 12 тысяч, бронза в 9 тысяч.
При этом спортсменка отметила, что существует возможность подработки: за выступление в Японии организаторы ледового шоу выплачивают 5-6 тысяч долларов.
Елизавета Туктамышева является чемпионкой Европы и мира по фигурному катанию 2015 года. В сезоне 2018-19 гг. на этапе Гран-при в Японии она заняла итоговое третье место, такой же результат фигуристка показала на этапе турнира в Канаде. Как сообщал «Рамблер», Туктамышева пропустила чемпионат России в Саранске в декабре 2018 года из-за пневмонии. В результате спортсменка не попала в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира, оставшись в списке запасных. Тем не менее на командном чемпионате мира в Японии спортсменка заняла второе место в короткой программе.
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , СБОРНАЯ РОССИИ
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