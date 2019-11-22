Туктамышева рассказала о заработках на льду

Туктамышева раскрыла заработки фигуристов

Фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью авторам YouTube-канала «Всему Головин» рассказала, сколько получают российские спортсмены за победу, одержанную на международных соревнованиях. По ее словам, суммы исчисляют десятками тысяч долларов.

«В спорте есть зарплата. Если занимаешь призовые места, то идут хорошие деньги. Но если ты пролетаешь мимо них, то живешь на 50–60 тыс. (рублей) в месяц», — заявила спортсменка.

Туктамышева отметила, что за победу в чемпионате мира победителю выплачивается 50 тысяч долларов, за победу в чемпионате Европы — 20 тысяч. Солидные гонорары достаются призерам турниров в рамках мирового Гран-при: золото оценивается в 18 тысяч долларов, серебро — в 12 тысяч, бронза в 9 тысяч.

При этом спортсменка отметила, что существует возможность подработки: за выступление в Японии организаторы ледового шоу выплачивают 5-6 тысяч долларов.