Уходить надо вовремя: Загитовой дали совет

Костомаров напомнил Загитовой, что уходить надо вовремя

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров прокомментировал выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при в Японии. По его словам, четвёртое место фигуристки после короткой программы говорит о том, что она не может конкурировать с более юными соперницами.

"У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться", — заявил эксперт в интервью RT.

Костомаров также отметил, что Загитова может продолжать выступать ради удовольствия, но не следует ждать высоких результатов. По его мнению, завершать профессиональные выступления надо вовремя.

Ранее News.ru сообщал, что Загитова прокомментировала свой прокат в короткой программе. Была слишком спокойна, и это спокойствие помешало, адреналина не хватило, сказала фигуристка. Она добавила, что имеет опыт настроя на произвольную программу. Также уточнила, что мировой рекорд Алёны Косторной её «не сбил».