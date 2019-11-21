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Загитова рассказала о самом раздражающем вопросе от журналистов 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Загитова рассказала о раздражающем вопросе журналистов
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о самом раздражающем вопросе от журналистов.
"После Игр-2018 все задают одни и те же вопросы. Особенно мне нравился вопрос: "Ты рада, что выиграла Олимпийские игры?" Как фигурист может быть не рад золоту главных игр четырехлетия? Он же достиг вершины всего спорта! Но я сдерживалась", — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова опередила соотечественницу Евгению Медведеву.
Ранее фигуристка заявила, что не любит повышенное внимание к себе.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова
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