Канадский фигурист рассказал об отношениях с Медведевой

Его слова приводит «Газета.ru».

21-летний спортсмен признался, что ему удалось поближе познакомиться с российской фигуристкой в ходе их выступлениях на серии шоу в Канаде. Он также прокомментировал общение с Медведевой в социальных сетях.

«Предложение выйти замуж в Instagram? Конечно, это было шуткой. Мы любим слегка разыграть фанатов», — отметил Нгуен.

«Летом я пригласил ее на ланч, мы прекрасно провели время», — заявил канадец, добавив, что считает Медведеву «великолепной девушкой».

Нгуен принял участие в российском этапе мирового Гран-при, который проходил с 15 по 17 ноября. Он занял пятую строчку в одиночном катании. Канадец — победитель чемпионата мира среди юниоров в 2014 году.