Россиян оказалось больше всех в финале Гран-при

Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

Сборная России по фигурному катанию получила наибольшее представительство в финале Гран-при. Об этом сообщает ТАСС.

На турнире в Италии в женском одиночном катании выступят четыре россиянки, в мужском одиночном — два представителя страны. Кроме того, за победу в соревнованиях спортивных пар поборются три российских дуэта, в танцах на льду — два.

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии. Он стал последним перед решающими соревнованиями, которые пройдут с 5 по 8 декабря в Турине.

9 ноября заслуженный тренер России Алексей Мишин предположил, что его подопечная Елизавета Туктамышева получила низкие баллы на этапе Гран-при в Китае из-за нежелания судей видеть слишком много россиянок в финале серии.