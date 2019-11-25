Слуцкая высказалась о призерках Гран-при Японии

Обладательница бронзовой награды Олимпийских игр 2006 года в Турине в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая высказалась о призерках Гран-при Японии. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, победительница этапа Алена Косторная должна была получить более высокие баллы.

"Косторная выиграла, мне очень импонирует ее катание. Удивила вторая оценка, которая, на мой взгляд, должна быть побольше. Загитова показала всю свою волю. Здорово, что она сумела собраться после фиаско в короткой программе. А Киира с каждым днем становится все опаснее и опаснее ", — поделилась мыслями Слуцкая в Instagram.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова представила новый показательный номер на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии