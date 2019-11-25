Сравнил американца с остатками еды: Ягудина гонят с ТВ

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити — 2002 Алексей Ягудин, который в последние годы активно строит карьеру телеведущего, берет интервью у звезд на главном спортивном канале страны и постоянно комментирует все основные соревнования по фигурному катанию, может угодить в серьезный переплет.

Любители данного вида спорта создали петицию с требованием отстранить титулованного спортсмена от работы комментатором, поскольку тот «систематически в процессе комментирования выражает свое личное негативное отношение к отдельным фигуристам».

Основным поводом для создания жалобы послужили слова Ягудина об американском фигуристе Джейсоне Брауне, который, в отличие от большинства топовых одиночников, не владеет четверными прыжками, однако получает высокие баллы и периодически завоевывает медали.

Сила Джейсона — в идеальном исполнении тройных прыжков и единственного элемента ультра-си в его арсенале — акселя в три с половиной оборота, что позволяет ему получать приличные надбавки по шкале GOE (оценки качества исполнения).

Кроме того, он прекрасно справляется с дорожками шагов и вращениями, получая за них максимальный четвертый уровень сложности и хорошие баллы. Наконец, Джейсон весьма талантлив в интерпретации программ: невероятное скольжение и артистизм позволяют ему получать высокую оценку за компоненты, которая плюсуется с очками за технику и серьезно влияет на общий результат.

Однако Ягудин считает, что давать Брауну столь высокие баллы без четверных в любом случае несправедливо по отношению к другим фигуристам, которые тратят время, силы и здоровье на разучивание квадов, о чем олимпийский чемпион и заявлял неоднократно в прямом эфире.

Все началось еще с прошлого сезона, когда на чемпионате мира американец набрал в короткой программе под 97 баллов без четверных и Ягудин назвал это «безумием».

«Катается Браун божественно. Он хороший катальщик, но не более. И слава богу, что в фигурном катании, помимо коротких программ, есть еще и произвольные, где без четверного прыжка его поставят на то место, которое он должен занимать», — отмечал олимпийский чемпион.

В произвольной программе ЧМ-2019 Джейсон выступал после Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю, которые выдали изумительные по сложности прокаты. Было ясно, что без квадов американец в чемпионской гонке не участвует, о чем Ягудин прямо сообщил:

«Нам в общем-то все равно, как откатается Джейсон Браун. Это можно уже просто смотреть, основное блюдо мы съели с вами, а это такое ласковое, нежное завершение банкета. Когда уже ты сыт, и все равно что-то на столе остается, а жалко бросать».

Также после завершения проката американца Алексей поведал, что они вместе с другими комментаторами Татьяной Тарасовой и Александром Гришиным «посовещались и решили, что Браун — это такое игристое вино в бокале с губной помадой».

История заочной неприязни, о которой сам Джейсон вряд ли в курсе, продолжилась и в сезоне-2019/20.

Комментируя для Первого канала короткую программу Брауна на этапе Гран-при в США, Ягудин высказался следующим образом:

«Ну, можно залезть на Брауна (россиянину Дмитрию Алиеву , который выступил до этого. — «Газета.Ru»). Джейсон будет сейчас ноги задирать и в принципе все. В 1996 году мы с Евгением Плющенко выступали с таким же набором элементов, а Браун ведь 1994 года рождения.

Поговорим по поводу Димки. Очень хороший старт, короткая программа очень хорошо исполнена. Впереди очень длинный сезон, не будем ничего загадывать, пусть этот прокат придаст ему сил в дальнейших соревнованиях и в произвольной программе в Америке».

Большая часть речи про Алиева пришлась на тот момент, когда Джейсон уже находился на льду и вовсю показывал программу, что вызвало недовольство части зрителей.

Стоит отметить, что в короткой программе американец допустил серьезную ошибку — сделал одинарный аксель вместо тройного. Казалось, что это лишило его каких-либо шансов на пьедестал, но благодаря безупречному исполнению произвольной программы Джейсон даже без четверных завоевал серебряную медаль — во многом благодаря шикарной оценке за компоненты.

И он обошел в турнирной таблице россиянина Алиева, который показал в Америке каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной тулуп + тройной тулуп и два сольных четверных тулупа.

Комментируя произвольную программу Джейсона, Ягудин снова подчеркнул, что не отказывается от своего мнения по поводу американца:

«Не тратя времени и огромного количества сил на изучение сложнейших элементов — четверных прыжков, Браун прыгает тройные на очень хорошие плюсы, что позволяет ему порой получать за каскад 3+3 такие же баллы, как некоторые получают за не очень хорошо выполненные четверные.

Конечно, люди всю жизнь спорили и будут спорить, что такое фигурное катание — четверные или грация, сбалансированное катание. Но для меня лично (а я достаточно прямолинейный человек) мужское фигурное катание — это четверные прыжки».

Однако на своем втором этапе Гран-при — в Японии — Браун провалился, заняв только пятое место, и не пробился в финал серии.

Ягудин весьма эмоционально высказался по этому поводу в Instagram:

«Спасибо огромнейшее Сергею Воронову (российский фигурист обошел американца в Японии. — «Газета.Ru») за то, что мой «любимый» Джейсон Браун не попал в финал, иначе это был бы ПОЗОР».

Затем бывший фигурист заменил в своем посте слово «позор» на эмодзи человека, который прикрывает лицо рукой, однако болельщики успели заметить первоначальный вариант и начали спорить с ним в комментариях.

А вскоре появилась и петиция, в которой Ягудину припомнили не только высказывания в сторону Брауна, но также критику в адрес Михаила Коляды (нестабилен) и Дениса Васильевса (не владеет четверными).

«Спортивный комментатор должен быть лицом беспристрастным, соблюдать правила приличия и быть доброжелательным ко всем спортсменам.

Зачастую речь идет не только о прокатах, но и о людях и личностях в целом — в частности, зрители неоднократно отмечали некорректные, бестактные и хамские высказывания в отношении американского фигуриста Брауна, российского спортсмена Коляды или латвийского фигуриста Васильевса.

Мы считаем, что Алексей не должен иметь возможность нести в массы свое мнение, настраивая неопытного зрителя против сильных и достойных спортсменов», — говорится в жалобе.

На защиту Ягудина встала его бывший тренер Татьяна Тарасова.

«У нас есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили черт знает как. Ягудин — профессиональный человек, он совершенно объективно говорит то, что считает нужным и правильным.

Алексей — олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Болельщикам говорю большое спасибо, что они нас смотрят и любят, но на работу они еще нас не назначают, слава Богу», — цитирует Тарасову Sport24.

Также по ситуации высказался и известный хореограф Илья Авербух, который в последнее время комментировал совместно с Ягудиным.

«Петиции об отстранении? Это абсолютная чушь, Алексей — прекрасный комментатор. Это сотрясание воздуха не имеет под собой никакого основания и раздувается определенными людьми.

Зачем им это? Ну, возможно, им просто скучно. Нужно же напомнить о себе любимых», — приводит слова Авербуха «Чемпионат.com».

Справедливости ради, стоит отметить, что Ягудин говорил и достаточно много положительного о Брауне. Вот, например, высказывание после короткой программы на Skate America — 2019:

«Сказать, что Джейсон Браун — это вообще ничто, будет неправильно. Это несправедливо, и так нельзя говорить, потому что он очень хорошо скользит, у него прекрасные линии, классные вращения, очень интересные позы.

Он растянут, изумительно владеет телом, корпусом, что позволяет насыщать программы интересными фишечками. Ему есть за что ставить высокую вторую оценку. Все вращения и дорожки четвертого уровня».

После произвольной программы на Skate America — 2019:

«Несмотря на то, что Браун не выполняет хорошо четверной прыжок, у него есть другое, за что его можно любить и уважать. Это дает ему возможность бороться с теми, кто прыгает квады.

Да, нет попыток исполнить четверной лутц, флип, но вот он такой. Вы заметите и, я уверен, что оператор будет показывать в повторах те сумасшедшие вращения, которые может делать Джейсон».

Тем не менее громкие негативные высказывания Ягудина привлекли к себе гораздо больше внимания, чем позитивные, и петицию о запрете ему комментировать подписали уже больше 1000 человек.

Впрочем, самого Алексея это, кажется, не очень беспокоит. В конце концов, если из-за его высказываний поднимается столько шума, значит, он интересует аудиторию как личность, что для телевидения не всегда плохо.