Загитова и Медведева номинированы на звание MVP

Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
В расширенный список также вошли россияне Алёна Косторная, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
На награду «Лучший новичок сезона» претендуют россияне Александра Трусова, Косторная, Анна Щербакова, Макар Игнатов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также южнокорейская фигуристка Ю Ён.
Также будут определены победители в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», а также специальная премия за вклад в развитие фигурного катания.
Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие представители СМИ, общественности и ISU, завершится 10 февраля. После этого определятся три кандидата в каждой номинации, которые будут официально объявлены 10 марта 2020 года. Победителей выберет звёздное жюри.
Ранее по итогам заключительного этапа в Японии определился итоговый состав участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря. Россию представят 16 спортсменов, писал News.ru.