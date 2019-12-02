Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания

Российские спортсменки Алина Загитова Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.

Также будут определены победители в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», а также специальная премия за вклад в развитие фигурного катания.

Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие представители СМИ, общественности и ISU, завершится 10 февраля. После этого определятся три кандидата в каждой номинации, которые будут официально объявлены 10 марта 2020 года. Победителей выберет звёздное жюри.

Ранее по итогам заключительного этапа в Японии определился итоговый состав участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря. Россию представят 16 спортсменов, писал News.ru.