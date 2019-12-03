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Фигуристки Сотскова и Леонова не выступят на чемпионате России в Красноярске 

ТАСС + ещё 7 9 часов назад
Сотскова и Леонова пропустят чемпионат России
Фото: ТАСС
Мария Сотскова и Алена Леонова не примут участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске. Об этом спортсменки рассказали ТАСС.
"Я пропускаю этот чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом", — сказала 19-летняя Сотскова.
Леонова также отчасти сослалась на повреждение.
"Я не пропускала чемпионатов России ни разу, — сказала 29-летняя фигуристка. — В этом году я хотела попасть на этапы серии Гран-при, не удалось, а отбираться через кубки мне не очень хотелось, это мое решение, и тренер его принял. Плюс меня подкосила небольшая травма колена, делала МРТ, серьезные нагрузки запрещены, подготовка к соревнованиям не может проходить в полную силу. Проблем с коленями не было, но решила все-таки проверить, мне не 15 лет, нагрузки серьезные — 25 лет на льду, так что хорошо, что ничего серьезного".
Также Леонова высказалась о своем будущем в спорте.
"Конец этого года я пропускаю, следующий будет зависеть от финансирования. Мне хотелось бы еще прокататься на турнирах серии B или челленджерах, но не все зависит от меня", — сказала она.
Леонова является, серебряным призером чемпионата мира 2012 года, победительницей Универсиады-2015. Также в ее активе победа в финале Кубка России сезона-2015/16 и золото юниорского чемпионата мира 2009 года. Сотскова серебряный призер финала Гран-при 2017 года, на ее счету есть серебро и бронза чемпионатов России.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 24-29 декабря.
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Теги:
Фигурное катание , Мария Сотскова , Алена Леонова , ИТАР-ТАСС
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