Загитова: «Сегодня был адреналин, которого я так долго ждала»

Российская фигуристка Алина Загитова после выступления в короткой программе финала Гран-при призналась, что волновалась. 17-летняя россиянка получила от судей 79,60 балла и расположилась на втором месте в таблице. «Я сегодня нервничала. Был адреналин, который я так долго ждала. Потрясывались ноги, но это даже хорошо. Если у тебя нет адреналина, у тебя появляется вялость и заторможенность», — приводит Sport24 слова Загитовой. Первенствовала в пятницу Алена Косторная , побившая по итогам короткой программы мировой рекорд — 85,45 балла. Третьей идет еще одна россиянка — Анна Щербакова — 78,27 балла. Российская фигуристка Алина Загитова после выступления в короткой программе финала Гран-при призналась, что волновалась. 17-летняя россиянка получила от судей 79,60 балла и расположилась на втором месте в таблице.

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