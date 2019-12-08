Рудковская: Господи, что мы натерпелись за эти дни

Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

При падении Плющенко пробил трубку, использующуюся для заливки катка, после чего из нее начал бить фонтан воды. Рудковская связала инцидент с плохим состоянием льда на местном стадионе. «Господи, что мы натерпелись за эти дни, одному богу известно, — написала она. — Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже (Румыния). Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, и из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать».

По словам Рудковской, шоу Kings on Ice («Короли на льду», одним из его организаторов является Плющенко) пришлось переносить с вечера на утро следующего дня. Лед за это время подмерз, но был очень тонким. Несмотря на это, Плющенко и его сын Александр приняли решение выступать. «Женя впервые за всю историю его всех шоу сам упал с прыжка, попал в трубку и пробил ее, после чего все в зале увидели фонтан», — посетовала Рудковская. Она отметила, что организаторы выступления планируют подать в суд на компанию по заморозке льда.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Он трижды выиграл чемпионат мира и семь раз завоевывал золото на чемпионате Европы. В 2009 году фигурист женился на Рудковской. Спустя четыре года у пары родился сын. В апреле 2019-го стали известны доходы мальчика. К шести годам, по словам Рудковской, он заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, кроме того, за участие в ледовых шоу он получает гонорары.