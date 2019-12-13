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«Больные люди»: неизвестные угрожают Плющенко и его сыну 

Газета.Ru 1 час назад
«Больные люди»: неизвестные угрожают Плющенко и его сыну
Фото: Газета.Ru
В Московской области возбуждено уголовное дело об угрозах здоровью и жизни сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — Александру. Из-за пугающих сообщений семья усилила охрану своего дома и академии фигурного катания Плющенко.
12 декабря стало известно, что в Московской области возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить Александра Плющенко, шестилетнего сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
По информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, дело было возбуждено после заявления адвоката, представляющего интересы мальчика.
«Статья — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание — два года лишения свободы», — рассказал источник.
При этом ситуацию уже прокомментировала начальник пресс-службы главка областного МВД Татьяна Петрова, отметившая, что расследование инцидента действительно ведется, но при этом личность злоумышленника на данный момент не установлена.
Первая информация об угрозах в адрес сына Евгения Плющенко появилась в ноябре, когда средства массовой информации сообщили, что шестилетнему юному фигуристу угрожает убийством неизвестная поклонница, адресующая мальчику сообщения с угрозами в соцестях.
Евгений Плющенко рассказал в интервью «Пятому каналу», что его сыну действительно поступают угрозы, причем это продолжалось на протяжении долгого времени.
«Есть такая история», — кратко ответил на вопрос журналистов олимпийский чемпион, не пожелав распространяться об инциденте. Уже тогда правоохранительные органы проводили свою проверку, однако поводов для возбуждения дела, по всей видимости, сразу не обнаружили.
В итоге Рудковская и Плющенко-старший написали заявление в полицию, а адвокат семьи Татьяна Стукалова отметила, что полиция действительно проводит доследственную проверку.
«Пока в интересах следствия и несовершеннолетнего ребенка мы комментариев не даем никаких», — рассказала юрист «Пятому каналу».
«Я убеждена, что эти угрозы пишут абсолютно больные люди, поэтому никогда не знаешь, что от них ожидать», — заявила Рудковская в эфире своего реалити-шоу.
После этого стало известно, что звездная семья усилила меры безопасности, причем это коснулось не только дома, но и академии фигурного катания Евгения Плющенко.
«Я попросил усилить охрану моей академии, поставил своих ребят. Обезопаситься — это важно», — рассказал двукратный олимпийский чемпион. Плющенко также поведал, что угрожали не только его сыну, но и ему самому, — по его словам, полиция задержала женщин, обещавших облить его кислотой.
Евгений и Яна состоят в браке с 2009 года, а своего сына с ранних лет отдали в фигурное катание. «Гном Гномыч», как ласково называют Александра родители, уже проявляет себя на льду и даже выигрывал в Москве турнир имени своего отца.
Интересно, что катался он на Кубке Евгения Плющенко под нашумевшую программу «Посвящение Майклу Джексону», за которую его критиковали зарубежные СМИ. Более того, на турнирах за пределами России ее даже запрещали демонстрировать, так как некогда король поп-музыки был уже после смерти обвинен в педофилии, в результате чего его упоминание за рубежом в последние годы сведено к минимуму.
Случилось это после выхода фильма «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Джексона, якобы имевших место, когда они были детьми.
При этом родители шестилетнего фигуриста категорически не согласны с такой постановкой вопроса и самими обвинениями в адрес певца, из-за чего Александр продолжил кататься под эту программу. Правда, для следующего сезона ему все же поставили другую программу — «Танго аморе».
Евгений Плющенко является олимпийским чемпионом в мужском фигурном катании, выиграв золото в личном разряде на Играх в Турине в 2006 году. Также он дважды завоевывал серебро, немного уступив победителям в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010.
На своих четвертых и последних Олимпийских играх Плющенко-старший выиграл первый в истории Олимпиад командные соревнования, здорово откатав свою часть соревнований, однако в последний момент из-за травмы спины снялся с личного турнира.
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Теги:
Фигурное катание , Статьи , Майкл Джексон , Татьяна Петрова , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Татьяна Стукалова , Евгений Плющенко , МВД
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