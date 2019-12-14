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Олимпийский чемпион высказался о решении Загитовой 

Lenta.ru + ещё 55 3 часа назад
Олимпийский чемпион высказался о решении Загитовой
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков выразил мнение, что фигуристке Алине Загитовой будет трудно вернуться к успешным выступлениям после приостановки карьеры. Его слова в субботу, 14 декабря, приводит ТАСС.
Транько посчитал, что в российском фигурном катании модно брать паузу в выступлениях, и привел в качестве примеров олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову, Елену Радионову и Евгения Плющенко.
«На моей памяти вернулся только Плющенко, дважды и триумфально, но не каждый из нас Плющенко. Сотникова и Радионова до сих пор возвращаются», — отметил фигурист.
При этом Траньков добавил, что он на стороне Загитовой.
Ранее 14 декабря по поводу решения Загитовой высказалась заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Специалист посчитала, что возвращение фигуристки — «глупый вопрос», и та, скорее всего, завершит карьеру.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. 7 декабря фигуристка стала шестой в одиночных женских соревнованиях в финале Гран-при. После короткой программы она была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной и по итогам двух прокатов заняла последнее место.
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Теги:
Фигурное катание , Аделина Сотникова , Елена Радионова , Максим Траньков , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , ИТАР-ТАСС
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