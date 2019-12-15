Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко

Тутберидзе резко ответила на слова Тарасовой и Плющенко об уходе Загитовой

Фигуристка объявила о своем решении взять длинную паузу в спорте 13 декабря, подчеркнув, что пропустит все оставшиеся турниры в сезоне-2019/20, сосредоточившись на выступлениях в ледовых шоу и поиске себя.

Также многие отмечали, что Загитова не смогла справиться с конкуренцией, которая возросла в этом сезоне — на взрослом уровне стали выступать Анна Щербакова Александра Трусова , которые владеют четверными прыжками, а также Алена Косторная , имеющая в арсенале один из сложнейших прыжков в фигурном катании — аксель в три с половиной оборота.

Косторная уже завоевала первый серьезный трофей на взрослом уровне — выиграла финал Гран-при, где Загитова, допустившая ряд ошибок в произвольной программе, стала последней.

«Уважаемые любители фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь», — написано в Instagram TeamTutberidze.

После того как Загитова объявила о приостановке карьеры, о ситуации высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова . По мнению специалиста, фигуристка уже не станет возобновлять карьеру, несмотря на слова о том, что в будущем все возможно, если вернется мотивация. В противовес решению 17-летней спортсменки Тарасова привела двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву , которая весной 2018 года прекратила сотрудничество с Тутберидзе и переехала в Канаду, где сейчас тренируется под руководством Брайана Орсера

«Загитова выиграла Олимпиаду в борьбе с Евгенией Медведевой. Вы не забыли такую фамилию, нет? Она продолжает кататься и бороться. Очень это уважаю», — цитирует Тарасову Sport24.

Тренерский штаб Тутберидзе не остался в стороне от этого комментария, достаточно резко ответив в своем заявлении на слова специалиста.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы», — сказано в сообщении.

Евгений Плющенко , который после завершения карьеры также тренирует спортсменов, выразил мнение, что пауза нужна Загитовой для того, чтобы найти новый штаб тренеров, с которыми она будет работать. По его мнению, в группе Тутберидзе ей не уделялось достаточно внимания, которое нужно олимпийской чемпионке.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам?

Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени», — цитирует Плющенко ТАСС.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья», — отмечено в заявлении группы Тутберидзе.

Примечательно, что под этой публикацией поставили лайки и Тутберидзе, и Загитова, и Глейхенгауз.

Стоит отметить, что вместе со своим тренерским штабом Загитова завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей чемпионата мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.