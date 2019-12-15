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Тутберидзе резко ответила на слова Тарасовой и Плющенко об уходе Загитовой 

Газета.Ru + ещё 79 5 часов назад
Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко
Фото: ТАСС
Тренерский штаб российского специалиста Этери Тутберидзе, куда входят также Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, ответил на критику, которая появилась после информации о приостановке карьеры олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой.
Фигуристка объявила о своем решении взять длинную паузу в спорте 13 декабря, подчеркнув, что пропустит все оставшиеся турниры в сезоне-2019/20, сосредоточившись на выступлениях в ледовых шоу и поиске себя.
После такого заявления, которое для многих стало неожиданностью, на тренерский штаб Тутберидзе посыпалась критика со стороны поклонников Загитовой, которые считали, что фигуристке уделялось недостаточно внимания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

Публикация от  Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Также многие отмечали, что Загитова не смогла справиться с конкуренцией, которая возросла в этом сезоне — на взрослом уровне стали выступать Анна Щербакова и Александра Трусова, которые владеют четверными прыжками, а также Алена Косторная, имеющая в арсенале один из сложнейших прыжков в фигурном катании — аксель в три с половиной оборота.
Косторная уже завоевала первый серьезный трофей на взрослом уровне — выиграла финал Гран-при, где Загитова, допустившая ряд ошибок в произвольной программе, стала последней.
«Уважаемые любители фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь», — написано в Instagram TeamTutberidze.
После того как Загитова объявила о приостановке карьеры, о ситуации высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По мнению специалиста, фигуристка уже не станет возобновлять карьеру, несмотря на слова о том, что в будущем все возможно, если вернется мотивация. В противовес решению 17-летней спортсменки Тарасова привела двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая весной 2018 года прекратила сотрудничество с Тутберидзе и переехала в Канаду, где сейчас тренируется под руководством Брайана Орсера.
«Загитова выиграла Олимпиаду в борьбе с Евгенией Медведевой. Вы не забыли такую фамилию, нет? Она продолжает кататься и бороться. Очень это уважаю», — цитирует Тарасову Sport24.
Тренерский штаб Тутберидзе не остался в стороне от этого комментария, достаточно резко ответив в своем заявлении на слова специалиста.
«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы», — сказано в сообщении.
Евгений Плющенко, который после завершения карьеры также тренирует спортсменов, выразил мнение, что пауза нужна Загитовой для того, чтобы найти новый штаб тренеров, с которыми она будет работать. По его мнению, в группе Тутберидзе ей не уделялось достаточно внимания, которое нужно олимпийской чемпионке.
«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам?
Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени», — цитирует Плющенко ТАСС.
«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья», — отмечено в заявлении группы Тутберидзе.
Примечательно, что под этой публикацией поставили лайки и Тутберидзе, и Загитова, и Глейхенгауз.
Последний даже выпустил отдельный пост в своем Instagram, где дал ссылку на эту запись и уточнил, что это ответ «по поводу неадекватных комментариев».
Стоит отметить, что вместе со своим тренерским штабом Загитова завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей чемпионата мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.
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Комментарии 16 
Теги:
Фигурное катание , Статьи , Российские спортсменки , Евгения Медведева , Александра Трусова , Анна Щербакова , Сергей Дудаков , Татьяна Тарасова , Алена Косторная , Брайан Орсер , Евгений Плющенко , Даниил Глейхенгауз , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
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