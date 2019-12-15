Плющенко ответил Тутберидзе на критику в свой адрес

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил тренеру Этери Тутберидзе , которая подвергла его критике после его слов об Алине Загитовой, приостановившей карьеру.

«Итак‚ уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо… Ваша подопечная, замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить свое участие в соревнованиях на время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение для вашего, как вы написали «тренерского штаба»‚ конечно, это потеря. Полагаю‚ что вы расстроены, и это тоже объяснимо — и с человеческой точки зрения, и профессиональной‚ и, если хотите, деловой», — написал Плющенко в своём Instagram.

По словам Плющенко, он просто прокомментировал новость о приостановлении карьеры Загитовой, так как его попросили об этом журналисты.

«3ная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек не склонный к оскорблениям или злому сарказму я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях», — подчеркнул Плющенко.

Он также добавил, что был удивлён высказываниями Тутберидзе в свой адрес, отметив, что считает реакцию тренера достаточно хамской.