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14-летняя американская фигуристка нацелилась на рекорд Трусовой 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Американская фигуристка нацелилась на рекорд Трусовой
Фото: Raniero Corbellett / AFLO / Globallookpress.com
14-летняя американская фигуристка Алиса Лью нацелилась на мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, который она установила в произвольной программе. Ее слова приводит «Бизнес Online».
По словам американки, Трусова «делает нечто невообразимое».
«Она очень храбрая и сильная, я стараюсь равняться на нее. Она попробовала пять четверных, может, я смогу сделать больше», — сказала Лью.
Спортсменка добавила, что ее целью является победа на Олимпиаде. Она подчеркнула, что большое количество времени уделяет четверным прыжкам, чтобы они получались так же легко, как и тройные.
15-летняя Трусова — обладательница самой сложной технической базы в произвольной программе в истории женского фигурного катания. На этапе мировой серии в Канаде 26 октября она обновила собственный мировой рекорд, набрав 166,62 балла.
В финале Гран-при в начале декабря Трусова попыталась исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков, ей удались три из них. В итоге фигуристка стала бронзовым призером, уступив соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой. Все эти спортсменки — ученицы российского тренера Этери Тутберидзе.
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Теги:
Фигурное катание , Александра Трусова , Анна Щербакова , Этери Тутберидзе
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