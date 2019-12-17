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Уткин о Загитовой: это уход, а не приостановка карьеры 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Она проиграла: Уткин об уходе Загитовой
Фото: РИА Новости
Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о решении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.
«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Это кончилось, всё. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживёт. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибся, то я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — заявил Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».
13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее сообщалось, что Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант».
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Теги:
Фигурное катание , Российские спортсменки , Василий Уткин , Эхо Москвы
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