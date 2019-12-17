«Кто роток открыл?» Плющенко «наехал» на людей Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на заявление хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, посоветовавшего критикам команды Тутберидзе закрыть рты и заняться своими делами.
«Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!» — написал Плющенко в «сторис» в Instagram.
Напомним, после того, как Алина Загитова объявила о планах взять паузу в карьере, Тутберидзе заявила, что та вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.
Плющенко не исключил, что Загитова может искать нового тренера.
Команда Тутберидзе в ответ заявила, что Плющенко «периодические пытается купить готовых спортсменов».
Плющенко ответил, что «Тутберидзе тим» и сама «берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться».
Тутберидзе после конфликта с Плющенко вспомнила Цветаеву.