Олимпийский чемпион вмешался в скандал с Тарасовой

Четырехкратный олимпийский чемпион ответил выступившим против Тарасовой фанатам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил выступившим против заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой фанатам. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов посчитал Тарасову, работающую на данный момент комментатором на Первом канале, профессионалом в своем деле. Олимпийский чемпион отметил, что она никогда не бывает предвзятой.

«Не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо. Если вы предъявляете претензии Тарасовой, то указывайте свое имя. Не знаю, как цензурно назвать этих нехороших людей», — заявил он.

16 декабря болельщики призвали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова

14 декабря Тарасова прокомментировала приостановление Загитовой спортивной карьеры. Она заявила, что фигуристка, скорее всего, не вернется в профессию.