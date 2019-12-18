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Медведева рассказала о желании прибегнуть к пластической хирургии 

Lenta.ru + ещё 5 41 минуту назад
Медведева захотела лечь под нож
Фото: @jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает возможным прибегнуть к пластической хирургии. Ее слова приводит teleprogramma.pro.
«Больше не девочка»: откровения Орсера о Медведевой
Медведева рассказала, что спокойно относится к такого рода вмешательствам.
«Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной», — пояснила спортсменка.
Она добавила, что ее желанием с детства было изменить форму носа.
«А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — заключила Медведева.
Спортсменка уточнила, что, в отличие от внешности, не хотела бы менять свой характер.
«Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь», — сказала она.
Ранее фигуристка рассказывала о самой дорогой покупке. Это были запонки в подарок другу.
В текущем сезоне спортсменка не попала в финал Гран-при, заняв второе место на этапе в Москве и пятое — в Канаде.
Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане. С лета 2018 года она живет в Канаде и тренируется в группе специалиста Брайана Орсера.
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Комментарии 9 
Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер
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