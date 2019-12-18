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Медведева рассказала о желании сделать «пластику» 

Алиса Селезнёва и ещё 12 18 декабря 2019
Медведева захотела лечь под нож
Фото: @jmedvedevaj
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что спокойно относится к пластической хирургии и хотела бы поменять форму носа. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
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По словам спортсменки, она ничего не хотела бы менять в своем характере, однако не против перемен во внешности.
«Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — заявила она.
Она также подчеркнула, что «если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной».
«Рамблер» писал, что после того как на Олимпиаде-2018 Медведева уступила Алине Загитовой золото, она ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. Фигуристка продолжает выступать за Россию, а ее целью стала Олимпиада-2022.
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Комментарии 17
Фигурное катание , Прочее , Евгения Медведева , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе
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