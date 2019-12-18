Медведева захотела лечь под нож

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что спокойно относится к пластической хирургии и хотела бы поменять форму носа. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro

По словам спортсменки, она ничего не хотела бы менять в своем характере, однако не против перемен во внешности.

«Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — заявила она.

Она также подчеркнула, что «если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной».