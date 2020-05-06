Валиева раскрыла секрет тренерской группы Тутберидзе

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отличительной особенности тренировок в группе Этери Тутберидзе . Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Валиева тренируется у Тутберидзе с 2018 года. В прошлом сезоне она дебютировала на международном юниорском уровне. В ее активе золотые медали всех турниров, в которых она участвовала, в том числе и юниорского чемпионата мира в Таллине.

"Мы много прокатываем программы, — сказала 14-летняя фигуристка. — Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или еще над чем-то, ну а если не очень — перекатываешь целиком, пока не получится. Основная цель — добиться такого, чтобы программа получалась хорошей с первого раза. Думаю, это играет огромную роль".

Также Валиева рассказала, может ли Тутберидзе похвалить спортсменов во время тренировок. "Да, конечно. Это происходит не всегда, но, если ты правда хорошо катаешь программу, она может сказать: "Молодец. Иди дальше работай". А так, Этери Георгиевна очень требовательная", — сказала она.