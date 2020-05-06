Вторая фигуристка покинула Тутберидзе

Российская фигуристка Вероника Жилина покидает группу российского специалиста Этери Тутберидзе — вместе с сестрой Аленой она переходит в академию Евгения Плющенко . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

11-летняя Жилина — участница шоу «Ледниковый период. Дети». Она также выигрывала чемпионат России в старшем возрасте. Под руководством Тутберидзе Жилина уже овладела сложными прыжками — она исполняет тройной аксель, сальхов и четверной тулуп. 15 мая спортсменке исполнится 12 лет.

Ранее стало известно, что группу Тутберидзе покинула Александра Трусова . Фигуристка также перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Плющенко.