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Олимпийский чемпион посоветовал Трусовой отказаться от соцсетей 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Олимпийский чемпион обратился к Трусовой
Фото: Reuters
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков дал советы Александра Трусовой, перешедшей от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По словам спортсмена, фигуристке нужно как минимум на полгода отказаться от соцсетей, закрыть комментарии и ничего не читать. Траньков отметил, что Трусова должна усердно работать, так как у нее есть серьезный минус — не очень сильное катание. Он также признался, что решение россиянки о смене тренера его удивило.
6 мая две фигуристки из группы Тутберидзе перешли в академию Плющенко. Сначала стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров 15-летней Трусовой, затем — 11-летней Вероники Жилиной, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки (четверной тулуп и тройной аксель).
Кроме того, группу ради академии Плющенко покинул тренер Сергей Розанов.
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Фигурное катание , Максим Траньков , Сергей Розанов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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