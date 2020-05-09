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Стали известны ближайшие планы Трусовой 

Просто Про Спорт и ещё 2 3 часа назад
Стали известны ближайшие планы Трусовой
Фото: РИА Новости
Тренер по фигурному катанию Александр Волков, работающий в академии Евгения Плющенко, рассказал, какая работа предстоит Александре Трусовой. На этой неделе 15-летняя россиянка ушла из группы Этери Тутберидзе под крыло Плющенко.
В интервью «Мaтч ТВ» Волков подчеркнул, что уход от Тутберидзе — это решение Трусовой. Тренер надеется, что этот шаг принесет успех и Александре, и академии Плющенко. Волков добавил, что среди ближайших планов Трусовой работа над качеством катания. Это скольжение и тройной аксель — элемент, который дает очень много баллов в короткой программе.
В минувшем сезоне 15-летняя Александра стала третьей в финале Гран-при, добыла бронзовую медаль на чемпионате России и добыла бронзу на чемпионате Европы.
Уткин заявил, что у Рудковской бред больного мозгаТренер по фигурному катанию Александр Волков, работающий в академии Евгения Плющенко, рассказал, какая работа предстоит Александре Трусовой. На этой неделе 15-летняя россиянка ушла из группы Этери Тутберидзе под крыло Плющенко.
В интервью «Мaтч ТВ» Волков подчеркнул, что уход от Тутберидзе — это решение Трусовой. Тренер надеется, что этот шаг принесет успех и Александре, и академии Плющенко. Волков добавил, что среди ближайших планов Трусовой работа над качеством катания. Это скольжение и тройной аксель — элемент, который дает очень много баллов в короткой программе.
В минувшем сезоне 15-летняя Александра стала третьей в финале Гран-при, добыла бронзовую медаль на чемпионате России и добыла бронзу на чемпионате Европы.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Александра Трусова , Александр Волков , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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