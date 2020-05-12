Туктамышева взволновала фанатов фото в нижнем белье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки с фотосессии, которую спортсменка провела по FaceTime.

Пост был опубликован 11 мая. На фотографиях фигуристка предстала перед поклонниками в домашней обстановке: например, на кровати с книжкой в руках или лежа на диване с обутыми на ноги коньками.

«Новая реальность — новые правила. Первая фотосессия по фейстайм. Было прикольно!» — орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Впрочем, пристальное внимание подписчиков спортсменки привлекли откровенные снимки, на которых она изображена в бюстгальтере и накинутой на голое тело кожаной куртке.

«Очарование и красота», — написал пользователь под ником sokolovoleg341.

«Елизавета, Вы прелестны!» — отметил olegandrienko67.

«Оооуу мааай», — восхитился neizvestnyi_pensioner.

Спустя сутки после публикации пост набрал почти 20 тысяч лайков.