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«Люди не знают, что такое деньги»: Тарасова разнесла чиновников 

Павел Тиунов 4 часа назад
«Люди не знают, что такое деньги»: Тарасова разнесла чиновников
Фото: ТАСС
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК назвала позором тот факт, что около 12% жителей России живет на доходы ниже прожиточного минимума. При этом власти, по ее мнению, не оказывают населению реальной помощи.
«Мы без конца на что-то надеемся, на какую-то лучшую жизнь. А люди живут очень тяжело», — отметила Тарасова.
Тренер припомнила слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который осенью 2018 года отметил, что повышение пенсий позволит россиянам начать путешествовать.
Тарасова ответила, почему поддерживает Путина
По словам Тарасовой, слова высокопоставленного чиновника не имеют ничего общего с реальностью. В пример она привела гипотетическую поездку в Петербург, где на прибавку «пенсионеры, отработавшие по 50 лет» будут вынуждены ночевать в ночлежке.
«Это смешно, люди не знают, что такое деньги, что на них можно купить и как на них можно жить. Да, вроде заботятся, но воз и ныне там», — резюмировала Тарасова.
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Фигурное катание , Антон Силуанов , Григорий Березкин , Татьяна Тарасова , РБК
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