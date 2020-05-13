«Люди не знают, что такое деньги»: Тарасова разнесла чиновников 

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК назвала позором тот факт, что около 12% жителей России живет на доходы ниже прожиточного минимума. При этом власти, по ее мнению, не оказывают населению реальной помощи.

«Мы без конца на что-то надеемся, на какую-то лучшую жизнь. А люди живут очень тяжело», — отметила Тарасова.

Тренер припомнила слова министра финансов РФ Антона Силуанова , который осенью 2018 года отметил, что повышение пенсий позволит россиянам начать путешествовать.

По словам Тарасовой, слова высокопоставленного чиновника не имеют ничего общего с реальностью. В пример она привела гипотетическую поездку в Петербург, где на прибавку «пенсионеры, отработавшие по 50 лет» будут вынуждены ночевать в ночлежке.