Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой 

«Молодец, что она написала пост, сама объяснила, почему ушла. Из этого раздули непонятно что», — цитирует Паненкову «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, из перехода Трусовой от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко «раздули непонятно что».

При этом Паненкова вспомнила, что когда она завершала сотрудничество с Тутберидзе, об этом тоже много говорили. Причём не всегда адекватные вещи.

«Писали всякий бред», — заключила Паненкова.

Ранее Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе.