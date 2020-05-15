«QR код оформил». Ягудин прокатился на детской машинке

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Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Спортсмен прокатился во дворе дома на игрушечной машинке.

«Кредит взял, кабрик купил. QR код оформил, погнал…» — подписал запись Ягудин.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Во время карантина из-за пандемии коронавируса Ягудин находился на самоизоляции. Недавно фигурист впервые после начала пандемии коронавируса вернулся в Москву.