Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи 

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил Первому каналу снять передачу о том, что он — человек-паук. Таким образом спортсмен осудил телевизионщиков за распространение ложной информации.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Ягудин категорически опроверг заявление, прозвучавшее в эфире телеканала, о том, что он битой избивал журналистов.

«Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов. И исходит из прочитанной желтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила… Но когда это показывают на Первом канале?» — возмутился спортсмен.

Он отметил, что ни разу в жизни не дрался. И предложил телевизионщикам собственную «сенсацию».

«Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат?» — задался вопросом фигурист.

Он добавил, что на ТВ приглашают «псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут».