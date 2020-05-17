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Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи 

Майк Габриелян и ещё 5 3 часа назад
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил Первому каналу снять передачу о том, что он — человек-паук. Таким образом спортсмен осудил телевизионщиков за распространение ложной информации.
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Ягудин категорически опроверг заявление, прозвучавшее в эфире телеканала, о том, что он битой избивал журналистов.
«Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов. И исходит из прочитанной желтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила… Но когда это показывают на Первом канале?» — возмутился спортсмен.
Он отметил, что ни разу в жизни не дрался. И предложил телевизионщикам собственную «сенсацию».
«Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат?» — задался вопросом фигурист.
Он добавил, что на ТВ приглашают «псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в телешоу Первого канала одна из участниц, блогер Елена Родина заявила, что Ягудин и актер Марат Башаров якобы избили бейсбольными битами журналистов, будучи пьяными.
За Ягудина заступилась Татьяна Тарасова, приказавшая блогерше «замолчать на его счет».
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Фигурное катание , Видео , Прочее , Татьяна Тарасова , Елена Родина , Алексей Ягудин , Марат Башаров
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