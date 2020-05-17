Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
Хетафе
Хетафе
×
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Алавес Алавес
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
×
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
×
Хетафе Хетафе
Леганес
Леганес
×
Реал Мадрид Реал Мадрид

Ягудин осудил «показывающий чушь» Первый канал 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин осудил Первый канал за распространение ложной информации. Слова бывшего спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
«Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат?» — возмутился бывший фигурист. Он добавил, что у него есть вопросы к программе «Пусть говорят», которая «приглашает псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут».
Ранее в «Пусть говорят» обсуждалось, что Ягудин и актер Марат Башаров якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявила блогер Елена Родина. Тренер Ягудина Татьяна Тарасова вступилась за олимпийского чемпиона и потребовала «замолчать на его счет».
Фигурист стал олимпийским чемпионом на Играх-2002. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года. Он вспоминал, что тренер спасла его от проблем с алкоголем, которые были в молодости.
Последние новости
Зеленский решил поменять стратегию по Донбассу Зеленский решил поменять стратегию по Донбассу Россиян попугают хоррором о бабе Яге и звездой «Ходячих мертвецов» на байке Россиян попугают хоррором о бабе Яге и звездой «Ходячих мертвецов» на байке Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Комментарии 82
Фигурное катание , Видео , Татьяна Тарасова , Елена Родина , Алексей Ягудин , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Холанд высказался о своей форме
Холанд высказался о своей форме
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Оверим нокаутировал Харриса
Оверим нокаутировал Харриса
31-летнюю чемпионку нашли мертвой в хостеле
31-летнюю чемпионку нашли мертвой в хостеле
Футболист «Герты» поцеловал партнера
Футболист «Герты» поцеловал партнера
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Ягудин осудил «показывающий чушь» Первый канал
00:51
Ягудин осудил «показывающий чушь» Первый канал
Фигурное катание
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение