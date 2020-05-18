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Тарасова предложила Плющенко судиться из-за слухов о болезни его сына 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Тарасова вмешалась в скандал с сыном Плющенко
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмущена публикациями СМИ об особенностях развития сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра.
Ранее издание StarHit со ссылкой на неназванного специалиста сообщило, что у Александра Плющенко расстройство аутического спектра. Тарасова считает недопустимым публикацию подобной информации о детях, независимо от того действительно ли у ребёнка наблюдаются особенности развития, или нет, заявила она в интервью «Спорт-Экспресс».
Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать. Так могут поступать только плохо воспитанные люди. А тут — совсем невоспитанные, с какими-то зверскими наклонностями. Если подадут на них в суд — правильно сделают, — сказала Тарасова.
Как писал NEWS.ru ранее, бывшая жена Фёдора Бондарчука вступилась за семилетнего сына Яны Рудковской. Светлана Бондарчук обвинила репортёров, которые ради сенсации зачастую переходят все границы. Бондарчук прокомментировала ситуацию в своём микроблоге, попросив представителей СМИ быть сердечнее и не забывать о профессионализме.
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Комментарии
Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Светлана Бондарчук , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Федор Бондарчук , Евгений Плющенко
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