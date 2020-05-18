Тарасова вмешалась в скандал с сыном Плющенко

Ранее издание StarHit со ссылкой на неназванного специалиста сообщило, что у Александра Плющенко расстройство аутического спектра. Тарасова считает недопустимым публикацию подобной информации о детях, независимо от того действительно ли у ребёнка наблюдаются особенности развития, или нет, заявила она в интервью «Спорт-Экспресс».

Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать. Так могут поступать только плохо воспитанные люди. А тут — совсем невоспитанные, с какими-то зверскими наклонностями. Если подадут на них в суд — правильно сделают, — сказала Тарасова.