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Названы виновные в конфликте Тарасовой и Родниной 

News.ru и ещё 13 4 часа назад
Названы виновные в конфликте Тарасовой и Родниной
Фото: РИА Новости
Конфликт между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и депутатом Госдумы Ириной Родниной набирает обороты из-за журналистов. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Бред какой-то! Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно, — заявила спортсменка.
По её словам, этот спор выгоден только средствам массовой информации, «а не Родниной и Тарасовой». Кроме того, журналисты «неправильным образом» освещают эту ситуацию. Именно поэтому они и виноваты во всём этом, пишет портал Sport24.
Недавно Тарасова заявила, что Роднина поступила некрасиво, взяв с собой за границу хореографа Елену Черкасскую, которой требовалась медпомощь. Сама же Тарасова, по её словам, настаивала на срочной диагностике коллеге. Как вспоминает тренер, через несколько дней Черкасская позвонила ей и сообщила, что неизлечимо больна раком.
Тарасова при этом говорит про 2001 год, а Роднина — про 80-е. Тогда были первые соревнования в олимпийском сезоне «накануне Солт-Лейк-Сити», писал NEWS.ru.
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Комментарии
Фигурное катание , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Наталья Бестемьянова , Госдума
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