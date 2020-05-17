Названы виновные в конфликте Тарасовой и Родниной 

Бред какой-то! Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно, — заявила спортсменка.

По её словам, этот спор выгоден только средствам массовой информации, «а не Родниной и Тарасовой». Кроме того, журналисты «неправильным образом» освещают эту ситуацию. Именно поэтому они и виноваты во всём этом, пишет портал Sport24.

Недавно Тарасова заявила, что Роднина поступила некрасиво, взяв с собой за границу хореографа Елену Черкасскую, которой требовалась медпомощь. Сама же Тарасова, по её словам, настаивала на срочной диагностике коллеге. Как вспоминает тренер, через несколько дней Черкасская позвонила ей и сообщила, что неизлечимо больна раком.

Тарасова при этом говорит про 2001 год, а Роднина — про 80-е. Тогда были первые соревнования в олимпийском сезоне «накануне Солт-Лейк-Сити», писал NEWS.ru.