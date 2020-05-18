«Конфликт продолжается и там уже все жестковато»

Как писал «Рамблер», еще в прошлом году в одном из интервью Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер. Она рассказала, что просила Тарасову отпустить работать с ней хореографа Елену Черкасскую, но тренер была против.

Тренер ответила, что Роднина отправляла Черкасскую на соревнования, несмотря на тяжелую болезнь. Роднина в комментарии Sport24 возразила, что хотела работать с хореографом в 1981 году, когда со здоровьем у той все было в порядке (Черкасская умерла в 2001-м). Роднина заявила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами слетело».

Позже Тарасова заявила «Спорт-Экспрессу», что Роднина именно в 2001 году отправила Черкасскую на Игры Доброй Воли, хотя хореограф тяжело болела раком. Она назвала олимпийскую чемпионку «дурой законченной».

Губерниев, комментируя этот конфликт, отметил, что и Роднина, и Тарасова — его подруги.

«В любом случае такие конфликты были и будут. Если люди становятся популярными, это неизбежная суть всего происходящего вокруг них. Тем не менее, мне очень жаль, что конфликт продолжается, и там уже все довольно жестковато», — отметил он.

Комментатор напомнил, что Роднина выигрывала олимпийские медали под руководством Тарасовой.