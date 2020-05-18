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«У них полно „скелетов“: Губерниев о ссоре Тарасовой и Родниной 

Мария Иванова 3 часа назад
«Конфликт продолжается и там уже все жестковато»
Фото: ТАСС
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт тренера Татьяны Тарасовой и трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, отметив, что у обеих есть «скелеты в шкафу». Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», еще в прошлом году в одном из интервью Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер. Она рассказала, что просила Тарасову отпустить работать с ней хореографа Елену Черкасскую, но тренер была против.
Тренер ответила, что Роднина отправляла Черкасскую на соревнования, несмотря на тяжелую болезнь. Роднина в комментарии Sport24 возразила, что хотела работать с хореографом в 1981 году, когда со здоровьем у той все было в порядке (Черкасская умерла в 2001-м). Роднина заявила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами слетело».
Позже Тарасова заявила «Спорт-Экспрессу», что Роднина именно в 2001 году отправила Черкасскую на Игры Доброй Воли, хотя хореограф тяжело болела раком. Она назвала олимпийскую чемпионку «дурой законченной».
Губерниев, комментируя этот конфликт, отметил, что и Роднина, и Тарасова — его подруги.
«В любом случае такие конфликты были и будут. Если люди становятся популярными, это неизбежная суть всего происходящего вокруг них. Тем не менее, мне очень жаль, что конфликт продолжается, и там уже все довольно жестковато», — отметил он.
Комментатор напомнил, что Роднина выигрывала олимпийские медали под руководством Тарасовой.
«Они многие годы работали вместе, и у них полно «скелетов», как и у каждого из нас», — заключил он.
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Комментарии 17
Фигурное катание , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Дмитрий Губерниев
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